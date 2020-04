Die Kinderstadt "Eck-Town-City" in den Sommerferien 2020 fällt wegen des Coronavirus aus. Das teilte die Stadt Eckernförde mit. "Covid-19 und die damit verbundenen Hygiene- und Abstandsregelungen machen es unmöglich, Eck-Town-City in gewohnter und geplanter Form durchzuführen", hieß es am Freitag.