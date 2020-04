Corona: Ein Appell an den Regierungschef

Altenhof

Der 49-Jährige hat das zweiseitige Schreiben in dieser Woche an die Staatskanzlei gesendet und im Internet veröffentlicht. Darin erkennt er die hohe Bürde an, die Günther durch seine Verantwortung bei der Bekämpfung des Coronavirus trage.

Entscheidungen müssten schnell getroffen werden, doch einige davon gingen Rohweder zufolge an der Lebenswelt vieler Menschen vorbei. Er bittet Daniel Günther konkret, zwar die Verhaltensregeln festzulegen, deren Einhaltung aber den Experten zu überlassen.

Unternehmer bittet Regierungschef um Vertrauen

Damit meint der Sozialpädagoge die Unternehmer selbst und nennt ein Beispiel: „Ein Gastronom mit einer großen Außenterrasse und einem guten Buchungssystem kann die jetzigen Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen vielleicht perfekt erfüllen, hat aber keine Handlungsfreiheit und darf nicht öffnen.“

Das verbindet Henning Rohweder mit einem Appell an den Regierungschef persönlich: „Schenken Sie uns Ihr Vertrauen und setzen Sie auf die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmer, der mündigen Menschen in diesem Land.“

Rohweder selbst ist als Betreiber des Hochseilgartens betroffen. Im März, als die ersten Schutzmaßnahmen griffen, wäre eigentlich Saisonbeginn gewesen. Doch zwischen den Bäumen im Wald am Gut Altenhof klettert niemand, der Hochseilgarten durfte nicht öffnen.

Lockerungen der Corona-Auflagen für Geschäfte unterschiedlich

Rohweders zehn Festangestellten sind in Kurzarbeit. „Die haben teilweise Familie, für einige ist der Einkommensverlust wirklich hart“, so der Inhaber im Gespräch mit KN-online. Weshalb sein Geschäft im Zuge der Lockerungen nicht öffnen durfte, andere aber schon, kann er nicht nachvollziehen.

„Wir könnten durch ein Buchungssystem die Besucherzahl ganz genau regulieren, wir können Abstandsregeln sicher einhalten und bieten ein pädagogisch wertvolles Freizeitprogramm im familiären Rahmen und an der frischen Luft.“

Das sei vielleicht nicht systemrelevant, „aber sicherlich genauso wichtig wie ein Interieur- oder Fahrradgeschäft“. Um dennoch etwas zu unternehmen, hatte Rohweder die Idee, Autokino-Vorstellungen auf seinem Waldparkplatz anzubieten.

"Viele Ideen scheitern an unflexiblen Verordnungen"

Damit war er jedoch an den starren Vorschriften der Gesundheitsbehörden gescheitert – obwohl es völlig kontaktlos möglich gewesen wäre, wie er sagt. Das sei nur ein Beispiel, „aber es gibt viele weitere Ideen, Projekte und Hilfsangebote, die an den strikten und unflexiblen Verordnungen scheitern“, schreibt der Pädagoge an den Regierungschef.

Und weiter: „Geben Sie Ihren Beamten mehr Entscheidungsspielraum, um die Krise als Chance zu sehen.“ Rohweder wünscht sich einfache und unbürokratische Hilfe wie die Senkung der Mehrwertsteuer für betroffene Unternehmen auf sieben Prozent.

Vor allem aber sollte die Regierung die kreativen Ideen der Macher in Schleswig-Holstein berücksichtigen – „immer unter Berücksichtigung der aktuellen und wichtigen Schutzmaßnahmen“.

Daniel Günther hat auf den Brief bislang nicht reagiert. Ob Rohweder damit rechnen kann, ist offen. Eine Nachfrage von KN- online blieb am Freitag unbeantwortet.

