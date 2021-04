Eckernförde

Nach einer Corona-Infektion steht eine internationale Schülerin des Internats Louisenlund in Güby unter Quarantäne. Das teilte Achim Messerschmidt, Pressesprecher der Stiftung Louisenlund, am Montag mit. Die Schülerin war nach den Osterferien aus dem Ausland nach Louisenlund zurückgekehrt. Ein bei der Einreise erfolgter PCR-Test war noch negativ gewesen. Die nach fünf Tagen erforderliche zweite Testung fiel am Freitag negativ aus.

Inzwischen wurden an dem Internat mit rund 450 Kindern und Jugendlichen Konsequenzen gezogen. Die Schülerin und ihre Zimmer-Mitbewohnerin kamen in Einzelunterkünfte. Da sie zusammen mit 17 anderen Mädchen in einem Schülerinnen-Haus wohnen, ordnete das Gesundheitsamt des Kreises Rendsburg-Eckernförde für die Gemeinschaft und deren Hausmutter eine 14-tägige häusliche Quarantäne an.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die beiden Mädchen wird jeweils ein eigener Gartenbereich ausgewiesen. Beim Unterricht ihrer Klassen machen sie digital mit. Ob es möglicherweise Erleichterungen gibt, hängt vom Ergebnis eines inzwischen erfolgten dritten PCR-Tests ab, das am Dienstag erwartet wird.