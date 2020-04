Schnüsch mit Bohnen, Kartoffeln und Schinken gehört zu den Klassikern, die beim Mohltied-Green-Market am Hafen von Eckernförde gerne gegessen werden. Doch das für den 13. September geplante regionale Schlemmer-Spektakel ist abgesagt. Der Grund: Corona und zu viele unbekannte Faktoren für die Planung.

Von Christoph Rohde