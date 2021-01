Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Eckernförde sinkt deutlich. Sie liegt derzeit bei 162,3 pro 100.000 Einwohner. Der Wert betrug drei Tage früher 263. Es sind aktuell 66 Menschen infiziert. Am Donnerstagnachmittag waren es 57. Neuinfektionen blieben aus.

Corona-Inzidenz in Eckernförde sinkt deutlich

Von Cornelia Müller