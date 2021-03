Eckernförde

Im Eingangsbereich müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Die Zahl der Besucher, die sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten dürfen, ist begrenzt. Sind mehr Leserinnen und Leser dort, müssen kurze Wartezeiten in Kauf genommen werden. Auch die bekannten Hygienemaßnahmen bleiben natürlich bestehen: Maskenpflicht und Abstand halten.

„Wir freuen uns, dass sich unsere Nutzerinnen und Nutzer wieder selbst aus unserem Angebot bedienen können“, betont Bücherei-Leiterin Anke Lager „Es war schon toll, wie das System Click and Collect genutzt wurde. Aber den Medien direkt gegenüberzustehen, erleichtert nicht nur die Auswahl. Das animiert auch, mal rechts und links zu schauen.“

"Mit der Wiedereröffnung der Stadtbücherei entfällt das Ausleihen per Click and Collect", erinnert die Chefin der Bibliothek die Leserinnen und Leser.

Das sind die neuen Öffnungszeiten der Stadtbücherei Eckernförde

Montags bleibt die Bücherei Eckernförde geschlossen. Dienstag, Donnerstag und Freitag ist von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwoch und Sonnabend ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet (sonnabends künftig nur alle 14 Tage).

Am Sonnabend, 13. März gilt noch Click and Collect. Am Sonnabend, 27. März, beginnt der zwei-Wochen-Rhythmus.