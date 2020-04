Tierpark Gettorf endlich wieder geöffnet

Gettorf

Fünf Millionen Euro Landeshilfe für Tierparks, Umweltbildungsstätten und freie Bildungseinrichtungen – das erleichtert die Sache. „1,5 Millionen Euro sind den Zoos vorbehalten“, erklärt Albrecht seinen Gastgebern, die harte Wochen hinter sich haben, gleich am Eingang.

Seit 9 Uhr ist das Kassenhäuschen wieder geöffnet. Prompt sind die ersten Besucher da, voller Vorfreude. Schlange stehen und zwei Meter Abstand zueinander halten, das scheint gar kein Problem. Es klappt von selbst.

„Noch ist der Besuch verhalten“, ordnet der Tierparkchef ein. Die Zahl der Autos, die junge Ordner einweisen, hält sich noch in Grenzen, zumal der Parkplatz teils abgesperrt ist.

Minister und Zoopersonal tragen Corona-Schutzmasken im Tierpark Gettorf

Die Sorge noch am Freitag, vielleicht sogar im Beisein des Ministers gleich alles falsch zu machen, ist wie weggeblasen. Die dringend erwartete Landesverordnung für Zoos und Co. in Corona-Zeiten kam ja noch am Wochenende. „Und die Auflagen scheinen ganz gut erfüllbar“, betont Bumann.

Albrecht lächelt hinter seiner grünen Schutzmaske, das verrät die Spannung der Gummibänder. Bumann und sein Stellvertreter Lars Helms, die Mundschutz made in Gettorf mit Äffchenmotiv tragen, wirken jetzt auch bedeutend lockerer als am Wochenende.

215.000 Besucher zählte der Tierpark 2019. Die 30.000, die in den Osterferien bei diesem strahlenden Frühlingswetter geschätzt gekommen wären, hatten schon mal keinen Zutritt.

Und auch jetzt müssen je 18 Mitarbeiter auf dem vier Hektar großen Gelände, von dem 1,5 Hektar drinnen und draußen begehbar sind, aufpassen, dass sich nicht mehr als zehn Besucher pro 200 Quadratmeter aufhalten.

Tierpark Gettorf setzt auf verstärkte Sicherheit vor Corona-Infektionen

Das ist nur die Hälfte der Personen, die eigentlich zulässig wäre. Automatisch ist damit die Besucherzahl auch in nächster Zeit beschränkt. Bumann: „Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Es sind auch mehr Aufsichten im Einsatz als vorgeschrieben.“

Die Belegschaft arbeite zudem in Schichten, damit sich Teams nicht begegnen. „So sind wir flexibel, falls einer erkrankt und Kollegen aus dem Dienst genommen werden.“

Albrecht ist angetan, besonders als er von der Hilfsbereitschaft der Bevölkerung hört. Die Spenden für den Zoo summieren sich bis Montag schon auf 48.000 Euro.

Gettorfer Zoo kommt vermutlich trotz Corona über die Runden mit Landeshilfe

„Wenn alles gut läuft, sollten wir jetzt mit der Unterstützung des Landes über die Runden kommen“, sagt Bumann zuversichtlich. Albrecht bedankt sich fröhlich zum Abschied. „Es ist so wichtig, dass Familien mal wieder Abwechslung haben“, merkt er noch an.

Das hat sich auch Kerstin Vollertsen aus Bistensee gedacht. Mit ihren Kindern Finja und Kaileo hat sie auf dem Weg zum Baumarkt spontan das Auto am Zoo geparkt. „Ich möchte gern unterstützen, dass es hier weitergeht“, sagt sie. Dass die Kids diese Form der Hilfe allzu gern mittragen, ist nicht zu übersehen.

