Zur Person: Pia Vollmann und Jonas Fischer

Pia Vollmann (18) aus Osterrönfeld besucht das Helene-Lange-Gymnasium in Rendsburg im zwölften Jahrgang und ist Schülersprecherin. Sie legt das Abitur im kommenden Jahr in Deutsch, Englisch, Französisch, Biologie und Religion ab. Ihr Interesse an Sprachen geht über die Schule hinaus, sie lernt an der Volkshochschule etwa Russisch und beschäftigt sich mit Koreanisch und Chinesisch.

Jonas Fischer (18) aus Altenholz ist im zwölften Jahrgang und Schülersprecher am dortigen Gymnasium. Seine Abi-Fächer 2021 sind Physik, Mathe und Wirtschaft/Politik. Als weiteres Fach kommen Deutsch oder Englisch in Frage. In der Freizeit ist er Fußball-Schiedsrichter, Tänzer, Taucher und Schachspieler. Außerdem engagiert er sich im Altenholzer Kinder- und Jugendbeirat.

Beide gehören der Landesschülervertretung der Gymnasien in Schleswig-Holstein an. Sie sind Teil des elfköpfigen Vorstands. Pia Vollmann ist zuständig für Unterrichtsinhalte und Leistungsbewertung, Jonas Fischer für Schulrecht.