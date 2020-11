Die Stornierungen wegen der Corona-Pandemie reichen in den Jugendherbergen bis ins nächste Jahr: Gerade angesichts der Absagen von Klassenfahrten ist der DJH-Landesverband in großer Sorgen. Auch in der Jugendherberge in Eckernförde herrscht Frust. Die Jugendherbergen sind in Alarmbereitschaft.