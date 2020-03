Appell an Tagestouristen: Kommt nicht!

Strande

„Alle touristischen Aktivitäten sind untersagt“, erklärt der Strander Bürgermeister Holger Klink. Die entsprechenden Hinweisschilder sollen am Großparkplatz am Deich sowie vor dem Surfkiosk am Bülker Weg aufgestellt werden. Schon jetzt seien die Stellplätze dort und am Bülker Leuchtturm belegt mit Autos aus Kiel, Pinneberg und anderen Orten.

Wenn die Gefahren durch das neuartige Coronavirus gebannt sind, „heißen wir alle gerne wieder willkommen“, erklärt der Strander Bürgermeister. Doch jetzt gehe es darum, alles zu tun, um die Zeit der Einschränkungen, die für „enorme wirtschaftliche Dellen“ sorgen, möglichst kurz zu halten.

"Einige tun alles für eine Ausgangssperre"

„Keiner will eine Ausgangssperre“, sagte er: „Aber einige tun alles, damit das kommt.“ Er habe Verständnis, dass die Menschen an die frische Luft wollen: „Aber es hat keinen Sinn, wenn alle an den gleichen Ort fahren.“

Das sei der letzte Aufruf vor einer Ausgangssperre, betont Holger Klink besorgt. Diese würde auch all jene treffen, die sich bisher an die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus halten. Er hofft, mit den Schildern zumindest noch Tagestouristen zu erreichen.

Spielplatz trotz Absperrung genutzt

Der Strander berichtet zudem von Kindern und Eltern, die auch jetzt noch trotz der Absperrung mit Flatterband Spielplätze nutzen. Und von Besuchern, die fragen, ob sie angesichts der abgesperrten Boule-Bahnen auf der Promenade spielen dürfen.

Die Ostseebäder Laboe und Schönberg ergreifen ebenfalls Maßnahmen gegen Besuchermassen: Dort werden Parkplätze, Toiletten und Seebrücke gesperrt.

