Eigentlich hätte am Montagabend der Bauausschuss in Schwedeneck getagt. Doch dieser wurde am Vormittag abgesagt. Dabei stand auch ein Thema auf der Tagesordnung, das die Gemeinde bei einer Verzögerung 1,3 Millionen Euro kosten könnte: der Neubau des Kindergartens in Dänisch Nienhof.