Corona-Tests? Luftreiniger? An Schulen herrscht Unklarheit

Eckernförde

Der Kreis hat Druck gemacht beim Infektionsschutz, wenn die Grundschulen am Montag, 22. Februar, wieder in den Vollbetrieb gehen: Zweimal pro Woche alle Kinder testen, dazu auch die Lehrkräfte - im leicht zu handhabenden Schnellverfahren in Eigenregie, hieß es vonseiten des Kreises. Ein Schulungsvideo mit Anleitung werde den Schulen zur Verfügung gestellt. Sie sollten die dringende Empfehlung selbstständig umsetzen. Bezahlen müsse das Land.

Damit wollte Rendsburg-Eckernförde dem Land zuvorkommen, das nach dem Beschluss für die Schulöffnung zunächst keine zusätzlichen Hygienekonzepte vorlegte, die der Ausbreitung der mutierten Coronaviren Rechnung tragen.

Die schnelle Ansage vom Landrat, der sich auf eine Reihentest-Empfehlung von Lagezentrumsleiter Prof. Stephan Ott stützt, sorgt bei Schulträgern und in den Schulen für reichlich Irritation. Am Dienstagnachmittag ruderte der Kreis zurück.

Grundschule in Eckernförde erstaunt über Aufforderung zu Corona-Tests

"Wir haben davon gehört und wundern uns nur", sagt Heinke Marquardt, Leiterin der Sprottenschule Eckernförde. Woher die Tests kommen und wer sie bezahlen, wer sie durchführen solle, "dazu haben wir überhaupt nichts Schriftliches in der Hand". Später ruderte der Kreis zurück.

Die vierzügige Sprottenschule ist mit über 300 Schülerinnen und Schülern die größte Grundschule in Eckernförde. Sie und das Kollegium fühlten sich auf den vollen Schulstart am 22. Februar "gut vorbereitet, wenngleich im Hintergrund ein wenig Angst wegen der Virusmutationen mitschwingt", sagt Marquardt.

Stadt Eckernförde vermisst konkrete Info über Tests in Schulen

Das Hygienekonzept ihrer Schule habe sich vor dem Lockdown bewährt und sei während der Notbetreuung von 50 Mädchen und Jungen aller vier Klassenstufen ausgereift. "Wir haben zudem eine CO­­₂-Ampel angeschafft, die den Kohlendioxid-Gehalt der Raumluft misst. Und wir wissen aus Erfahrung, dass unsere Grundschulkinder die Maßnahmen sehr strikt einhalten. Sie tragen auch die Masken konsequent."

"Weder zur Anschaffung von Lüftungsgeräten noch der Tests können wir uns bisher äußern. Es gibt noch kein Konzept, wie das in unseren Schulen umgesetzt werden soll oder kann. Uns fehlen konkrete Informationen, was jetzt wirklich möglich ist", bestätigt Hauptamtsleiter Uwe Winkelmann im Rathaus Eckernförde. Die Stadt ist Trägerin unter anderem der Grundschulen.

Damit wäre sie nach aktuellem Stand auch finanziell in der Verantwortung. Das Land hatte nämlich gleich nach dem Vorpreschen des Kreises abgewunken. Auch sei die Corona-Testung durch Lehrerinnen und Lehrer ohne Schulung verboten.

Kreistag hat schon Geld für Reihentestungen und Filter bewilligt

Am Montagabend hatte der Kreistag 100.000 Euro für die Reihentestung an kreiseigenen Schulen, zu denen das Berufsbildungszentrum gehört, bewilligt. 500.000 Euro wurden vorher für Raumluftfilter bereitgestellt - ebenfalls nur für Bildungseinrichtungen des Kreises. Alle übrigen Schulen hatte der Kreis ans Land verwiesen.

In den kreiseigenen Schulen gibt es 120 Klassenräume, die mit je zwei bis drei Geräten ausgestattet werden sollen. Allein die Sprottenschule hat 16 Schulklassen. Darüber hinaus gibt es zwei weitere Grundschulen in Eckernförde. Kreisweit wäre also eine Summe im Millionenbereich nur für die Lüfter nötig.

Kreis räumt ein: Vorstoß zu Corona-Tests durch Lehrer kam zu schnell

Am Dienstagnachmittag bestätigte Ott, der Chef des Corona-Lagezentrums, auf Nachfrage, der Kreis ziehe die Umsetzung des Konzepts zurück. Man sei vielleicht doch etwas zu schnell gewesen.

An der Sprottenschule wie auch in anderen Schulen im Kreis gehen indes die Vorbereitungen auf den Schulstart weiter - ohne Zeit auf das Rätselraten über Tests und Luftfilter zu verschwenden.

Hat die Schulleiterin trotzdem Sorge, dass Eltern am Montag genervt nachfragen? Marquardt: "Während der Pandemie ist das Verhältnis von Schule und Eltern enger geworden aufgrund der vielen Absprachen. Es gibt ein großes Vertrauensverhältnis. Die Eltern sind bisher recht entspannt. Ich bleibe auch erst einmal tiefenentspannt und freue mich sehr, endlich alle Kinder wiederzusehen."