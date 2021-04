Osdorf

Damit alles reibungslos läuft, traf sich das Team am Freitagnachmittag zu einem Testlauf. Zur Generalprobe sind ein gutes Dutzend Testpersonen aus dem Familien- und Freundeskreis der Teammitglieder erschienen. Beim Warten vor dem Gemeinderaum halten alle brav den Corona-Abstand ein. Aufgeregt? „Nö, ich bin guter Dinge“, sagt Jana Schoenwaldt aus Osdorf, „hoffentlich ist der Test negativ.“ Den Rachenabstrich macht Svenja Jungnickel aus dem ehrenamtlichen Tester-Team bei ihr. Hauptberuflich ist die Gettorferin Arzthelferin. Die Tester tragen weiße Kittel, Faceshield und Maske. Nach einer Viertelstunde liegt das Ergebnis vor. Ihr Test ist negativ, also kein Corona.

Positiv fällt hingegen die Bilanz nach dem Probelauf aus, Jan Hoffmann aus dem Tester-Team ist jedenfalls zufrieden: „Es hat reibungslos geklappt“, resümiert der 35-Jährige, der auch Osdorfer Gemeindewehrführer ist. Die Voraussetzungen sind somit gut. Ab sofort soll die Corona-Teststation montags und freitags jeweils von 16 bis 19 Uhr öffnen.

Team mit 20 Freiwilligen

Die Idee dazu war Osdorfs DRK-Vorsitzender Elke Hoffman vor wenigen Wochen in den Sinn gekommen. „Gerade in Krisensituationen, wenn Hilfe gebraucht wird, dann sollte das Rote Kreuz aktiv werden“, sagt die 65-Jährige und denkt dabei an die lange Tradition der Organisation. Sie wandte sich an Bürgermeister Helge Kohrt (SPD), der von dem Vorhaben gleich angetan war: „Wenn alle nach Corona-Tests rufen, sollte man diese anbieten – und es den Bürger auch möglichst einfach machen.“ Er erklärte sich sogar bereit, selbst im Tester-Team mitzuwirken.

Aber würde der DRK-Ortsverein tatsächlich genug Mitstreiter finden? Elke Hoffmann war sich erst nicht ganz sicher, doch die Zweifel stellten sich letztlich als unbegründet heraus. So zählt das Team nun rund 20 Freiwillige – neben DRK-Frauen auch medizinische Fachkräfte, Soldaten und Feuerwehrleute.

Als Räumlichkeit für die Teststation war zunächst ein Container im Gespräch. „Der wäre aber zu klein gewesen“, erklärt Elke Hoffmann. Umso besser, dass die Osdorfer Kirche nach einer Anfrage gleich mit ins Boot kam und nun ihren Gemeinderaum zur Verfügung stellt. „Darüber musste gar nicht lange diskutiert werden“, sagt Pastor Thomas Heik.

Jetzt ist Elke Hoffmann gespannt, wie gut das Corona-Testangebot in Osdorf angenommen wird. „Ganz so viele kleine Orte wie unseren mit solch einer Station gibt es ja noch nicht“, so die DRK-Vorsitzende. Unter den Leistungserbringern, wie es in der entsprechenden Verordnung heißt, befinden sich unter anderem Arztpraxen, Apotheken, Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie weitere Anbieter, die eine ordnungsgemäße Durchführung garantieren können. Laut Sebastian Offt, Koordinator vom Kreis Rendsburg-Eckernförde, müssen die Akteure gewisse Anforderungen bezüglich Räumlichkeiten, Öffnungszeiten oder Corona-Test-Schulung erfüllen. Entspricht alles den Vorgaben, gibt es grünes Licht. Im Kreisgebiet sei die Abdeckung mit zig Stationen schon ganz ordentlich, freut sich Offt.

Schnelltests werden über den Landesverband bezogen

Elke Hoffmann und einige Mitstreiter haben eigens eine DRK-Schulung absolviert. Die Schnelltests beziehe der Ortsverein über den Landesverband.

Vorerst sollen die Corona-Tests in Osdorf ohne Anmeldung erfolgen. „Es wird sich zeigen, wie groß der Andrang ist“, so Elke Hoffmann. Fällt ein Corona-Test positiv aus, gibt das Team das Ergebnis an das Gesundheitsamt in Rendsburg weiter. „Und der positiv Getestete muss sich schnellstmöglich in Quarantäne begeben“, so die Osdorferin.

Noch immer ist Elke Hoffmann ganz hin und weg, wie viele freiwillige Helfer sich in ihrem Dorf für die Corona-Teststation gefunden haben. Zudem freut sich die DRK-Vorsitzende über einen willkommenen Nebeneffekt: „Wir bringen uns positiv ins Gespräch – und können junge Mitglieder hinzu gewinnen.“