Das Deutsche Rote Kreuz in Holtsee bietet einen Blutspendetermin an, der am Mittwoch, 1. April, von 16 Uhr bis 19.30 Uhr in der Grundschule an der Dorfstraße 14 stattfindet. „Es gibt hierfür eine Sondergenehmigung des Landes, da die Blutreserven nicht reichen“, so Bärbel Schütt vom DRK-Ortsverein.