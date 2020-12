Schule in Altenholz - Corona am Gymnasium: "Kohortenprinzip nicht mehr so wichtig"

Aufregung unter Schülern, Eltern und Lehrern nach zwei Corona-Fällen am Gymnasium Altenholz: Sie hatten erwartet, dass Kontaktpersonen getestet oder in Quarantäne geschickt werden. Doch das Gesundheitsamt entschied anders. Die Eltern fragen sich, weshalb das Kohortenprinzip nicht angewendet wird.