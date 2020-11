Am ersten Unterrichtstag nach Bekanntwerden eines Corona-Falls an der Peter-Ustinov-Schule Eckernförde ist die Verunsicherung in der betroffenen Klasse groß. Das Gesundheitsamt des Kreises schickte die Schüler nicht nach Hause. Die Lehrer-Gewerkschaft-GEW kritisiert das scharf.