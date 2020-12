An mehr als 30 Schulen und Kitas in Rendsburg-Eckernförde gibt es inzwischen Corona-Fälle. Zuletzt ist das Virus an der Parkschule Gettorf aufgetreten. Um es einzudämmen, will das Gesundheitsamt weiterhin Familien von Schülern betroffener Schulen unter Quarantäne stellen. Dagegen regt sich Protest.