Eckernförde

Gleichzeitig sind zahlreiche Menschen neu als genesen eingestuft worden, nämlich 68. Insgesamt gelten aktuell im Kreisgebiet 165 Menschen als Infiziert. Am stärksten ist immer noch die Stadt Eckernförde betroffen (36 Infizierte). Anfang der Woche waren es noch fast doppelt so viele.

Hier wurde das Infektionsgeschehen nach Aussagen aus dem Lagezentrum vor allen durch einige größere Familienverbände in die Höhe getrieben. Das galt auch für die durch Infektion zweier Familien spontan gestiegene Anzahl in Rieseby. Hier waren zu Wochenbeginn elf Menschen infiziert. Am Sonntagnachmittag waren es noch sechs.

Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis zweitniedrigste in Deutschland

Für Eckernförde ergeben sich rechnerisch pro 1000 Einwohner 1,65 aktive Fälle. In Rieseby sind pro 1000 Einwohner noch 2,21 Menschen angesteckt. Die zweithöchste Zahl akut Infizierter wies am Sonntag Rendsburg mit 35 Betroffenen auf (1,22 Fälle pro 1000 Einwohner).

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises ist wie schon seit mehreren Tagen weiter gesunken. Sie betrug am Sonntag noch 37,6 pro 100.000 Einwohner und ist die niedrigste in Schleswig-Holstein. Bundesweit hatte nur Zweibrücken in Rheinland-Pfalz mit 32,2 eine niedrigere Inzidenz.