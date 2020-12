Corona-Pandemie, die Lockdown-Verschärfung, die Verantwortung für 151 pflegebedürftige Menschen mit kognitiven Störungen - wie kommt eine Heimleiterin damit klar? Was treibt sie um? Wie groß sind die Sorgen? Grit Petzold (55) von der Fachpflegeeinrichtung Dänischer Wohld in Osdorf gibt Antworten.

Von Cornelia Müller