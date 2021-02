Ascheffel

Gute Nachrichten kommen aus dem Seniorenzentrum Haus Hüttener Berge in Ascheffel. „Der letzte PCR-Test am Freitag ergab keine neuen Corona-Befunde“, berichtet Leiter Nils Oldekop. Damit bleibt es bei den Zahlen der vergangenen Woche von 24 infizierten Bewohnern und 13 Beschäftigten. Zudem gibt es auch Entlastung bei der Arbeit. Denn seit Montag helfen insgesamt acht Bundeswehrangehörige mit assistierenden Tätigkeiten im Seniorenzentrum. „Das entspannt die Personallage“, so Oldekop.

Beide Neuigkeiten geben Oldekop Hoffnung auf Besserung. Denn wenn drei PCR-Tests hintereinander negativ ausfallen, könnte das Gesundheitsamt die Auflagen beim Betrieb eventuell wieder lockern. Unter anderem gilt seit dem Ausbruch ab 16. Januar absolutes Besuchsverbot. Der nächste PCR-Test bei Bewohnern und Mitarbeitern ist am Donnerstag vorgesehen. „Mit Glück arbeiten können wir irgendwann in der kommenden Woche wieder zu den vorherigen Besuchs- und Coronaregeln zurückkehren“, so Oldekop.

Kontaktzeit zwischen Bewohnern und Pflegekräften ist auf zehn Minuten beschränkt

Durch die verschärften Auflagen ist beispielsweise die Kontaktzeit zwischen Bewohnern und Pflegekräften auf zehn Minuten beschränkt. Ein Bewohner war verstorben. Insgesamt werden 57 Frauen und Männer in Ascheffel versorgt und gepflegt. Normalerweise kümmern sich 37 Beschäftigte um sie. Durch Corona wurde die Personaldecke dünn.

Umso willkommener ist Oldekop die Unterstützung durch acht Bundeswehrangehörige. „Vier Soldaten helfen in der Frühschicht von 7 bis 13 und vier in der Spätschicht von 13 bis 19 Uhr. Sie übernehmen unterstützende Tätigkeiten. Beispielsweise desinfizieren sie, sie füllen Verbrauchsmaterial auf und sie servieren Essen“, so Oldekop. Bei der Pflege der Bewohner helfen sie nicht.

Personallücken bei den Fachkräften im Seniorenzentrum schließen qualifizierte Kräfte einer Zeitarbeitsfirma. „Durch die Bundeswehr gibt es jetzt wieder Aussicht auf pünktlichen Feierabend“, sagte Oldekop im Namen der Belegschaft.