Corona lässt die Hochzeit platzen

Eckernförde

Am Freitag, den 13., teilte die Kirche den beiden mit, dass der für den 28. März vorgesehene Hochzeitsgottesdienst nicht stattfinden kann. Wegen des Coronavirus sind derartige Veranstaltungen bis zum 19. April untersagt. Damit soll die Ausbreitung der Lungenkrankheit eingedämmt werden.

Für Luisa Schulz (27) und Charly Glismann (26) eine Riesen-Enttäuschung. „Wir haben zurzeit viele schlaflose Nächte, es hat sich so viel getan“, sagt die Veranstaltungskauffrau.

Denn das Paar hatte sich seit Monaten auf den großen Tag vorbereitet. An Heiligabend 2018 fragte Charly seine Luisa, ob sie ihn heiraten möchte. „Sie ist der weihnachtliche Typ, da passte der Antrag gut“, erzählt der Lagerist, der auf einer Kieler Werft arbeitet. Luisa sagte sofort Ja.

Wegen Corona sagte die Kirche ab

Das Paar legte los: Bis zum Sommer vergangenen Jahres war das Brautkleid gekauft, ein Florist und eine Stylistin gefunden, ein DJ für die Feier und der Fotograf waren ebenfalls schon fest gebucht. „Wir waren auch auf einer Hochzeitsmesse“, so Charly.

Im Herbst vergangenen Jahres suchten sich die beiden ihre Trauringe aus. Sie entschieden sich für schlichte Modelle aus Platin – natürlich mit Datumsgravur. Später folgten der Druck von Einladungen und Tischkarten für die 75 Gäste. Selbst die Torte war bestellt. Für die Hochzeit von Luisa und Charly war alles bereit.

Doch dann kam das Coronavirus. Die Absage der Kirche war der Anfang, mit dem der Traum nach und nach wie ein Kartenhaus zusammenfiel. Denn der Termin beim Standesamt am kommenden Donnerstag ließ sich auch nicht halten.

Corona: Standesamt erlaubt keine Gäste

Dabei hatte das Paar genau diesen Tag gewählt, weil es der 61. Hochzeitstag von Charlys Großeltern ist, die noch immer in Eintracht zusammenleben. „Das hielten wir für ein gutes Omen“, so Luisa.

Doch Anfang der Woche rief das Standesamt mit einer neuen Auflage an: Während der Trauung darf nur das Brautpaar und der Standesbeamte anwesend sein. Gleichzeitig überschlugen sich die Ereignisse wegen des Coronavirus, große Veranstaltungen – auch privater Natur – wurden untersagt.

Die Menschen sollen Abstand voneinander halten. Der Florist kündigte eine eingeschränkte Blumenauswahl an, weil viele der Pflanzen aus Italien nicht lieferbar sind. „Wir mussten immer mehr Kompromisse machen“, erzählt Luisa.

Eckernförder Paar findet Hochzeitstermin im Juli

Am Ende sagte das Paar seine Hochzeit in dieser Woche schweren Herzens ab. „Mit dem Coronavirus im Hinterkopf wäre das sowieso keine ausgelassene Feier geworden.“

Der Lichtblick: Pastor, Standesamt und Hotel zogen in dieser Woche an einem Strang mit den beiden, um einen Ersatztermin zu finden. Mit Erfolg, nun hoffen sie auf eine unbeschwerte Sommerhochzeit im Juli.

Der Verlust von mehreren hundert Euro für Ausfallhonorare, Gebühren sowie Gravuren und Drucksachen mit veraltetem Datum ist bis dahin bestimmt vergessen, hofft das Paar.

Ausfall hunderter Gottesdienste im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde

Wie viele Gottesdienste, Trauungen, Taufen, Beerdigungen und Konfirmationen abgesagt wurden, kann der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde noch nicht sagen. Nach ersten Schätzungen werden es Hunderte sein.

Von den 33 Kirchengemeinden haben bislang sieben ihre Absagen an den Kirchenkreis gemeldet. Allein bei denen kamen 153 Absagen und Verschiebungen zusammen.

Lesen Sie auch: Beerdigung abgesagt - Trauergäste mussten Kirche verlassen

Corona: Allein 132 Konfirmationen betroffen

Davon 132 Konfirmationen, 18 Taufen, zwei Eheschließungen und eine Goldene Konfirmation, die in den August verschoben wurde. Hinzu kommt eine Trauerfeier, die zwar stattfand, aber im kleinen Kreis und nur am Grab statt in der Kirche.

Hintergrund für die Absagen ist eine behördliche Allgemeinverfügung, derzufolge wegen des Coronavirus keine Gottesdienste stattfinden dürfen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.