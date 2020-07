Tüttendorf

Dem tritt der Kreis Rendsburg-Eckernförde entgegen. Die Verwaltung erklärt, wie sie in dem Fall vorgegangen ist. Daraus wird klar, dass sie schnell gehandelt hat.

Das hat Fritz Maurischat jedoch anders erlebt. Der 72-jährige Tüttendorfer berichtet von Angst, die sich Anfang der Woche in der Gemeinde - vor allem unter Einwohnern aus der Corona-Risikogruppe - breitgemacht habe.

Nachricht vom Corona-Fall in Tüttendorf platzte in Geburtstagsfeier

Maurischat hatte am Montag an einer kleinen Geburtstagsfeier teilgenommen. Mitten in den geselligen Abend platzte die Nachricht, dass in Tüttendorf ein Corona-Fall aufgetreten ist. Schnell wussten alle Bescheid, um wen es sich handelte.

Ein Teilnehmer der Runde berichtete sofort, dass er am Mittwoch zuvor noch mit der betroffenen Person zu tun hatte. "Da bekamen wir es mit der Angst zu tun", so Maurischat, der wie einige andere zur Risikogruppe zählt.

Schließlich hätten in der Zwischenzeit mehrere Begegnungen im Dorf stattgefunden. "Das war ein sehr ernster Fall für uns und hat im Dorf für große Aufregung gesorgt", berichtet Maurischat. Die große Frage: Hat sich jemand angesteckt?

Vertrauen in Gesundheitsamt erschüttert

"Wir haben andere, geplante Treffen sofort abgesagt." Zudem haben er und seine Bekannten am Dienstag und Mittwoch damit gerechnet, Nachricht vom Gesundheitsamt zu erhalten. "Es kam aber nichts. Wir wussten nicht, ob wir etwas tun oder sogar in Quarantäne müssen. Wir fühlten uns allein gelassen", so der 72-Jährige.

"Ich habe nachts aus Sorge wachgelegen." Er berichtet davon, dass das Vertrauen ins Gesundheitsamt des Kreises erschüttert war. Vor allem, weil auch noch am Mittwoch nichts über die Behörde zu erfahren gewesen sein soll.

Auch Bürgermeister Wolfgang Kerber hatte an der Geburtstagsrunde am Montag teilgenommen. "Wir waren beunruhigt, aber nicht besorgt", schildert er die Situation danach. Das Risiko sei nicht groß gewesen, schließlich habe es keinen unmittelbaren Kontakt zu einer betroffenen Person gegeben.

Corona-Infektion stellte sich als Laborfehler heraus

Ohnehin löste sich der Aufruhr am Mittwoch in Wohlgefallen auf. Die vermeintliche Corona-Infektion gab es gar nicht, obwohl der Kreis darüber berichtet hatte. "Es handelte sich um einen Laborfehler, der erst in einer Nachtestung aufgefallen war", erklärte Martin Kruse vom Kreis Rendsburg-Eckernförde auf Nachfrage.

Den Vorwurf mangelhafter Informationspolitik will Kruse nicht auf sich sitzen lassen. Nachdem die Person aus Tüttendorf zunächst positiv getestet worden war, sei die Maschinerie im Gesundheitsamt umgehend angelaufen. "Darin sind wir inzwischen sehr routiniert", sagt er.

"Wir haben die Kontaktpersonenermittlung sofort aufgenommen und die ersten Tests noch am Montag vorgenommen", berichtet Kruse. Wer in den 48 Stunden vor Feststellung der Infektion - das war am Sonntagabend - mit der betroffenen Person zu tun hatte, sei informiert worden.

Kreis Rendsburg-Eckernförde geht nach Kriterien des Robert-Koch-Instituts vor

Dabei geht der Kreis laut Kruse nach Kriterien des Robert-Koch-Instituts ( RKI) vor. Das bedeutet, dass alle ermittelt werden, die sich mindestens 15 Minuten in einer Gesprächs- oder einer engeren Situation mit Infizierten befunden haben.

Hinzu kommen Mitglieder des Haushalts und Menschen, die auf andere Art in Kontakt mit Körperflüssigkeiten eines Betroffenen gekommen waren. Voraussetzung seien wahrheitsgemäße Angaben der Infizierten, so Kruse.

Kontaktpersonenermittlung abgebrochen

Als am Dienstag festgestellt wurde, dass es sich im Tüttendorfer Fall um einen Fehltest gehandelt habe, seien die Ermittlungen abgebrochen worden. Das sei aber nicht der Grund, weshalb keine Informationen mehr flossen, so Kruse. Es habe schlicht keine weiteren Kontaktpersonen nach RKI-Kriterien gegeben.

Fritz Maurischat hätte sich zumindest eine zügigere Entwarnung gewünscht. Für Wolfgang Kerber steht fest: "Der Fall macht bewusst, dass wir noch mitten in der Pandemie stecken und weiter vorsichtig sein müssen."

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sier hier.

