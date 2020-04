Notnagel: Direktverkauf vom Kutter

Eckernförde/Strande

"Wenn das so weitergeht, müssen wir den Gürtel enger schnallen", sagt Björn Mahrt (38). Der Berufsfischer bietet seinen Fang am Sonnabend direkt vom Kutter im Eckernförder Hafen an. Das ist noch erlaubt, wie beispielsweise bei Hofläden.

Scholle, Dorsch und Seelachs warten auf Abnehmer. Die machen sich jedoch rar. Mit der Corona-Krise ist der Absatz an der Hafenkante um 30 Prozent eingebrochen, schätzt Mahrt. Er vermutet, dass das an den fehlenden Touristen und Tagesgästen liegt.

Gastronomie fällt als Abnehmer für Eckernförder und Strander Berufsfischer weg

Viele Stammkunden kommen aber noch, um sich ihre Ration Fisch zu holen. "Manche Einheimische kaufen gleich vier bis fünf Kilogramm Filet, um davon etwas einzufrieren", berichtet er von Lichtblicken im stotternden Geschäft.

Zur Galerie Immherin die Stammkunden kommen in der Corona-Krise noch, um Fisch an der Hafenkante zu kaufen.

Das ist vor allem wegen des Nachfragerückgangs aus den Restaurantküchen ins Stocken geraten. Bis vor einigen Wochen haben Björn Mahrt und seine Berufsfischer-Kollegen - die lassen sich in Eckernförde und Strande inzwischen an zwei Händen abzählen - noch einen Großteil des Fangs an die Gastronomie verkauft.

Doch seitdem die Betriebe zur Eindämmung des Coronavirus nicht mehr öffnen dürfen, brauchen sie auch so gut wie keinen Fisch mehr. "Der Verkauf an Restaurants macht sonst 40 Prozent meines Monatseinkommens aus", berichtet Björn Mahrt.

Kilo-Preis für Fisch in der Corona-Krise stark gesunken

Auch der Vertrieb über die Genossenschaft sei nicht mehr so einträglich wie zu Beginn des Jahres. "Für das Kilogramm Scholle gab es im Januar und Februar bis zu 2,50 Euro, das war gutes Geld", so der Berufsfischer.

Doch im März 2020 seien die Preise tief in den Keller gerutscht. "An einem Tag gab es nur noch 40 Cent pro Kilo." Inzwischen liege der Preis bei 1,40 bis 1,50 Euro, das sei gerade noch annehmbar. "Der Anstieg liegt sicher auch daran, dass nicht mehr so viel Fisch auf dem Markt ist", sagt Mahrt.

Die Fischverwertung Kieler Förde bestätigt den Preissturz. Die Genossenschaft in Heikendorf nimmt den Fang von 21 Betrieben rund um die Kieler Bucht an, auch den von Berufsfischer Björn Mahrt. Die Ware wird zu großen Fischfabriken in die Niederlande gebracht.

Heikendorfer Genossenschaft: Einschnitte von 30 bis 40 Prozent

"Absatz und Preise sind unter anderem schlecht, weil es auch in einigen der Verarbeitungsbetriebe dort Corona-Fälle gegeben hat. Deshalb sind sie geschlossen", erklärt Marion Olbers von der Fischverwertungsgenossenschaft auf Nachfrage.

Lesen Sie auch: Strander Jungfischer lassen ihren Beruf nicht untergehen.

Es werde zwar noch Fisch zu den Fabriken gebracht, aber zu deutlich geringeren Preisen. "Bei Plattfisch betragen die Einschnitte 30 bis 40 Prozent", so Olbers. Für Scholle bleibe für die Fischer etwa 1,40 Euro pro Kilogramm übrig, für Kliesche seien es 80 Cent und für Flunder sogar nur 25 Cent.

Fischer bereits durch Quotenkürzungen gebeutelt

"Davon kann keiner leben", sagt Marion Olbers. Zumal die Fischer bereits durch Quotenkürzungen gebeutelt seien. Für Dorsch, den "Brotfisch" der Ostseefischer, kann sie noch keine verlässlichen Preise nennen, weil die Saison am 1. April erst wieder begonnen hat. Nur mit Kuttern unter zwölf Metern durfte auch vorher Dorsch gefischt werden.

Björn Mahrt hat auf den Nachfragerückgang reagiert. "Ich fische reduziert, fast nur noch für den Direktverkauf", sagt er und hofft, dass die Einschränkungen der Corona-Krise bald aufgehoben werden. Wenn nicht, können auch die Fischer nicht ohne staatliche Zuschüsse auskommen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.