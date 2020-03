Osdorf, Felm, Lindau stunden Kita-Gebühr

Osdorf

Osdorfs Bürgermeister Helge Kohrt ( SPD) verschickte am Freitagvormittag einen Brief an alle Eltern, deren Kinder sonst die kommunale Kita Rappelkiste in Osdorf mit der zugehörigen Waldgruppe in Noer besuchen.

"Diese vorläufige Regelung gilt für alle Kinder in unserer eigenen Einrichtung, die nicht in der Notbetreuung, sondern zu Hause in der Familie sind während der Schließung aufgrund der Corona-Krise", betont er. "Eingeschlossen sind auch Kinder, die nicht in Osdorf, sondern in einer Nachbargemeinde wohnen, sowie Kinder aus Noer. Noer ist an unserer Kita beteiligt." Die Kita mit Krippe und Waldgruppe besuchen 108 Kinder.

Für die Eltern der vier bis fünf Kinder in der Notbetreuung der Rappelkiste gilt diese Regelung momentan nicht. Und: Die Abbuchung der Gebühr zum 1. April ist zwar storniert. Damit ist aber nicht entschieden, ob die Gemeinde sie auch erlassen wird. Kohrt: "Alles weitere müssen wir noch klären."

Osdorf will Eltern aus Odorf und Umland in der Corona-Krise Sicherheit geben

In dem Brief schreibt Kohrt: "Liebe Eltern! In so turbulenten Zeiten ist es wichtig, Sicherheit zu haben. Ich versichere euch daher, dass die Kita-Gebühren mindestens zum 1. April nicht eingezogen werden, sofern das Kind nicht in der Notgruppe betreut wird. Das ist für uns Kommunalpolitiker selbstverständlich."

Kohrt hatte sich kurzfristig mit den drei Fraktionen in der Gemeindvertretung abgestimmt, um sich Rückendeckung für die Entscheidung zu holen. "Alle waren gleich einig", sagt er. Für die Gemeinde bedeute das einen vorübergehenden Verzicht auf etwa 25.000 Euro. Bezüglich der evangelische Kita sei man im Gespräch mit dem Kirchenkreis.

Politik in Lindau und Felm auch einig über Stundung der Kita-Gebühr

Auch in den Gemeinden Lindau und Felm haben die Bürgermeister Jens Krabbenhöft ( CDU) und Friedrich Suhr ( CDU) mit Rückhalt der Fraktionen so entschieden. Das bestätigt Tomas Bahr, Büroleiter im Amt Dänischer Wohld. "Die anderen Gemeinden des Amtes sind noch in der Abstimmung. Dadurch, dass nicht alle Kita-Satzungen gleich lauten, gibt es Klärungsbedarf."

Bahr bittet die Bürger, in Sachen Kita-Gebühren nicht im Amt anzurufen. "Wir können bislang tatsächlich nicht mehr sagen. Unsere Telefone sind ohnhin extrem belastet", appelliert er an Eltern. "Bitte halten Sie sich zurück."

Altenholz und Strande buchen Elternbeiträge der Kitas zum 1. April ab

In Altenholz hat Bürgermeister Carlo Ehrich ( SPD) bei den Fraktionen der Gemeindevertretung ebenfalls ermittelt, ob er die Elternbeiträg gestundet werden sollten. Alle Fraktionen hätten signalisiert: "Vorerst nein." Er selbst bedauere das, betont Ehrich. Nach seinen Worten gehen in Altenholz monatlich 120.000 Euro an Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung ein.

Strandes Bürgermeister Holger Klink ( CDU) spricht sich klar gegen eine Stundung aus. "In diesem Fall sind nicht wir, sondern übergordnete Ebenen wie das Land gefordert. Als Kommunen können wir jetzt nicht in Vorleistung gehen. Wir sind bereits über Gebühr belastet."

