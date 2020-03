Alexander und Katharina Suppes vom Gettorfer Turnverein (GTV) sind voll durchgestartet. Ein Jahr und zwei Wochen nach dem ersten Turnierantritt in der D-Klasse der Einsteiger und sechs Monate nach dem Aufstieg in die C-Klasse gelang ihnen jetzt in Hamburg der Sprung in die B-Klasse der Senioren.