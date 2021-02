Dänischenhagen

Umso mehr sorgte die Impf-Botschaft aus dem Sozialministerium bei Susanne Rademacher und dem Kita-Team in Dänischenhagen für Freude und Erleichterung. Aktuell werden noch Menschen der höchsten Prioritätsgruppe geimpft.

Auch der Übergang von der Notbetreuung in Dänischenhagen mit etwa 25 Kindern auf den Vollbetrieb mit gut 85 Kindern „lief besser als erwartet“, zieht sie am Freitag eine Bilanz. Was sie und das Team besonders freut: „Die Kinder sind einfach wieder da und haben die Verbindung zu uns nicht verloren.“

Mehr Kontakte: Das sorgt im Team für Verunsicherung

Nur bei den Krippenkindern in Dänischenhagen gab es kleinere Startschwierigkeiten: Damit hatte das Team bei den bis zu Dreijährigen aber gerechnet. Das Kita-Team habe jetzt natürlich mehr Kontakte: „Das verunsichert etwas“, erklärt Susanne Rademacher.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch das gute Wetter erleichterte zumindest in der ersten Woche die Arbeit: „Wir haben ein sehr sonniges Außengelände und waren viel draußen“, erklärt die 60-Jährige: „Das war ideal für den Wiedereinstieg.“

Der Nachwuchs ist in Dänischenhagen in Kohorten eingeteilt

Und so ist es auch am Freitag relativ ruhig im luftigen Flur- und Hallenbereich der Dänischenhagener DRK-Kita. Dafür tobt der in Kohorten eingeteilte Nachwuchs vergnügt auf dem Außengelände – nur mischen dürfen sich diese Gruppen in der Pandemiezeit nicht. Dafür sorgen mit Band eingeteilte Bereiche.

Das Kita-Team, das einen relativ hohen Altersdurchschnitt hat und auch deshalb auf die Impfungen setzt, trägt bei der Arbeit FFP2-Masken.

Desinfizieren gehört seit einem Jahr zum Alltag

Mehr Kinder, das bedeutet auch mehr Arbeit für die pädagogischen Mitarbeiterinnen in Dänischenhagen. Konnte man in den kleinen Gruppen zuvor zum Beispiel gut beobachten, ob ein Kind Spielzeug in den Mund genommen hat, das dann desinfiziert werden muss, fällt der Überblick in den größeren Gruppen nun schwerer. Das Desinfizieren kommt seit mittlerweile einem Jahr obendrauf bei den Aufgaben.

Lesen Sie auch:Klartext einer Kita-Chefin

Wie sehr Corona auch schon das Leben des Nachwuchses prägt, zeigt übrigens die Aussage eines Jungen aus der Notbetreuung, der am Montag staunend vor der vollen Garderobe im Kindergarten stand und fragte: „Ist Corona vorbei?“

Natürlich herrsche im Kita-Team und unter den Eltern jetzt etwas Verunsicherung, besonders zu Beginn, erklärt Susanne Rademacher. Man schaue auf die Infektionszahlen, und sie selbst „sammelt alle Infos“, die sie bekommen kann. Die Entwicklung der Zahlen sei für alle wichtig: „Kinder, Eltern, Wirtschaft ..."

DRK-Kita wird in diesem Jahr 25 Jahre alt: Wird das gefeiert?

Und eigentlich arbeitet die DRK-Kita auch noch gar so, „wie wir es gerne täten“, erklärt sie: Angesichts der Pandemie „müssen wir alles neu denken“. Das gilt wohl auch für das Jubiläum, das in diesem Jahr ansteht: 25 Jahre wird die DRK-Kita in Dänischenhagen.

Und wie sieht es mit den Tests aus, auf die die Mitarbeitenden Anspruch haben? Das organisiere jeder für sich selbst, erklärt die Kita-Leiterin: „Vielleicht bekommen wir ja auch irgendwann ein Angebot vor Ort.“

Schnelltests böten ohnehin nur eine Momentaufnahme: „Wichtig ist zu gucken: Wie fühle ich mich? Sollte ich lieber zu Hause bleiben?“ Übrigens ist derzeit nur ein einziges Kind abgemeldet. „Kinder brauchen Kinder“, sagt Susanne Rademacher. Und berufstätige Eltern brauchten die Betreuung.

Interview von Susanne Rademacher sorgte für Aufmerksamkeit

Vor dem Start der Vollbetreuung hatte die Dänischenhagener Kita-Leiterin in einem Interview offen über Ängste und Sorgen sowie die Mängel im System gesprochen - wie auch andere Kita-Leitungen. Darauf hätten sich Eltern gemeldet, die die Äußerungen gut fanden, erzählt sie am Freitag. Auch andere Kita-Leitungen meldeten sich bei Susanne Rademacher – aus dem Ort, aber auch aus Flensburg und Eckernförde.