Rieseby

Leiter Niels-Jörgen Hansen freut sich über den gefassten Beschluss durch den „ Dansk Skoleforening for Sydslesvig“. Das Beschreiten des „Solidarischen Wegs“ bedeutet, dass alle Einrichtungen des Vereins Kosten zurückfahren, damit die mit Defizit arbeitenden kleinen Schulen fortbestehen können. Aus Finanzgründen war 2018 das Schließen der Schulen in Rieseby, Elsdorf-Westermühlen, Struxdorf und Kupfermühle angekündigt worden. Mehrere Hundert Demonstranten hatten dagegen Position bezogen. Diese und andere Aktionen brachten die Entscheidungsträger zum Umdenken.

Unterricht für 26 Kinder nach den Sommerferien

„Wir werden nach den Sommerferien 26 Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse unterrichten“, sagt Hansen. Damit wächst die Schule um ein Kind. Hingegen verringert sich die Gesamtzahl der unterrichteten Stunden von jetzt 55 auf 52 Stunden. „Das bedeutet teilweise größere Gruppen“, erläutert Hansen die Folgen. Die Bestandszusicherung für Rieseby bezieht sich auf das kommende Schuljahr. Nach den Sommerferien 2020 könnte auf den Standort „ein großes Problem“ zukommen. „Zehn Kinder wechseln nach der 6. Klasse an die Jes-Kruse-Skolen in Eckernförde“, so Hansen. Noch ist unklar, ob es genügend Anmeldungen geben wird, um die Abgänger auszugleichen.