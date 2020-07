Die Abrissarbeiten an der Scheune des Gasthofs zur Eiche in Dänischenhagen wurden von den Behörden gestoppt. Grund: Am Gebäude gibt es mehrere Nester von Mehlschwalben. Diese sind geschützt, zudem leben dort noch Jungschwalben. Am Mittwochvormittag hatte der Abriss der Scheune begonnen.