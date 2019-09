Nun wird die Sache endlich rund: Der A-Sportplatz in Dänischenhagen hat seine neue Laufbahn. Optimiert sind auch die übrigen Anlagen für die Leichtathleten. Und sie sind so weit wie möglich barrierefrei. Am Sonnabend, 14. September, feiern der MTV und die Gemeinde die Einweihung ganz groß.