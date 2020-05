Jetzt soll Licht ins Dunkel kommen

Die Idee war gut: 2017 beschloss die Kommunalpolitik in Dänischenhagen, den Rad- und Fußweg zwischen dem Hauptort und dem Ortsteil Scharnhagen mit Lampen zu versehen. Doch es gab eine teure Überraschung: Die schon 2012 verlegten Kabel waren futsch. Nun soll dennoch bald Licht ins Dunkel kommen.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck