Überraschung beim Kunstrasenplatz in Dänischenhagen: Womöglich ist dieser vom Tisch. Dieser Ansicht ist Bürgermeister Horst Mattig (SPD). Denn in der Gemeindevertretung am Montag gab es keine Mehrheit für Planungsgelder. Die WIR rechnet nun eher mit einer abgespeckten Variante.