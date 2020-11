7000 Bäume brachte der Künstler Joseph Beuys ab 1982 als Documenta-Kunstprojekt „Stadtverwaldung“ in Kassel die Erde. Grundschüler in Dänischenhagen griffen nun in seiner Tradition zum Spaten: Sie pflanzten an ihrer Schule den ersten von 30 Obstbäumen in diesem Jahr. Das Motto: „Landverwaldung“.