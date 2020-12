Eine für Grundschüler unübersichtliche Bushaltestelle am „Gasthof zur Eiche“ in Dänischenhagen, lange Wartezeiten für die Mädchen und Jungen an der Grundschule Surendorf: Das sind nur einige der Kritikpunkte am neuen „integralen Taktfahrplan“ des Kreises. Bislang gibt es nur eine Übergangslösung.