Großeinsatz in Dänischenhagen: In einem Haus im Rosenweg soll ein Schuss gefallen sein. Der Verdacht auf einen Amoklauf steht im Raum. Auch im Brauereiviertel in Kiel läuft ein Großeinsatz, die Holtenauer Straße ist gesperrt. Die Einsätze könnten in Zusammenhang stehen.