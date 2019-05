Dänischenhagen

Diesem Antrag der WIR stimmten im Sozialausschuss die Vertreter der Wählergemeinschaft und der CDU zu, die SPD enthielt sich. Letztlich entscheidet die Gemeindevertretung.

SPD sieht Vorhaben kritisch

„Wir brauchen kein weiteres Gremium“, zeigte sich Bürgermeister Horst Mattig ( SPD) überzeugt: Die älteren Einwohner seien schon auf vielen Ebenen eingebunden. Auch SPD-Fraktionschefin Ursula Liewert fand: „Wer mitgestalten möchte, kann sich auch so einbringen.“ Im Sozialausschuss säßen ja sogar mehrheitlich ältere Einwohner. Zudem zweifelte sie daran, dass sich auf Dauer genügend Freiwillige für einen Beirat finden. Bei Anliegen könnten Ältere sich „auch so an die gemeindlichen Gremien wenden“.

WIR setzt auf Gremium jenseits der Politik

Simone Fichtner-Kaul (WIR) fand es hingegen wichtig, „dass es außerhalb der politischen Gremien eine Gruppe gibt, die uns berät“. Für manche sei es entscheidend, sich unabhängig von politischen Zuordnungen einbringen zu können. Als geradezu vorbildlich hob sie die Aktivitäten des Gettorfer Seniorenbeirats hervor.

Es soll Interessenten geben

Fraktionskollege Sven Teegen sah in einem Beschluss für einen Seniorenbeirat zudem Signalwirkung: „Wir zeigen, wir hätten das gerne“ – selbst wenn sich dann manchmal nicht genug Freiwillige fänden. Hannemarie Piel, ebenfalls WIR, erklärte, es gebe Senioren, die so ein „niederschwelliges Angebot begrüßen würden“. Eine größere Gruppe habe zudem eine andere Durchsetzungskraft als ein Einzelner, der mit einem Anliegen an die Politik herantritt.

SPD verweist auf Erfahrungen der Vergangenheit

Ein älterer Herr aus dem Publikum sah das genauso: „Kennen Sie die Sorgen und Nöte der Menschen? Ein Seniorenbeirat ist eine Arbeitserleichterung für Sie!“ Dänischenhagen könne mit „minimalem Aufwand“ die Satzung aus Gettorf übernehmen. „Überlegen Sie mal, wie Sie Dänischenhagen mit Ideen für Ältere verändern könnten“, sagte er Richtung SPD. Und ärgerte sich: „Sie brettern alles mit fadenscheinigen Argumenten ab.“ Es habe schon Diskussionen über Beiräte für Dänischenhagen gegeben – aber erfolglos, erklärte Frank Hoffmann ( SPD): Die Skepsis speise sich aus Erfahrung.

Diskussion über Angebote für Senioren

Kontrovers entwickelte sich kurz nach dem mehrheitlichen „Ja“ zum Beirat die Diskussion über Seniorenveranstaltungen. Man könne doch mal was anderes anbieten als immer die Bustour ins Blaue, schlug der Ausschussvorsitzende Thomas Waldeck (WIR) vor. Es gehe doch eher um ein Miteinander als ums Busfahren: „Ich schlage ein Sommerfest vor.“ „So schlecht kann es nicht sein“, konterte SPD-Vertreterin Liewert: „Wir haben zwei Busse fast voll bekommen.“ Und Fraktionskollegin Ursula Witt wies darauf hin, dass es früher zusätzlich ein Grilltreffen gegeben habe: „Aber dafür braucht man viele Helfer.“

Was kann die Gemeinde leisten?

Erneut meldete sich der ältere Dänischenhagener aus dem Publikum zu Wort, sprach sich dafür aus, „mal was anderes zu machen – nicht immer diese Kaffeefahrt“. Ein Fest sei aber organisatorisch zu aufwendig, erklärte Ursula Liewert. Sie wisse, dass viele Teilnehmer die Busfahrt genießen: „Es ist beliebt, und wir können es als Gemeinde leisten.“ Auch Anne Seifert ( CDU) wies darauf hin, dass die Fahrten sehr beliebt seien.

Busfahrt geplant

Diese Debatte mit unterschiedlichen Informationen sei ein gutes Beispiel für die Nützlichkeit eine Seniorenbeirats, den man künftig dazu befragen könnte, fand Sven Teegen (WIR). Für den Kompromissvorschlag von Thomas Waldeck, in diesem Jahr Busfahrt und Grillfest anzubieten, fand sich durch ein Patt keine Mehrheit. Die gab es hingegen für Liewerts Vorschlag, wieder eine Busfahrt anzubieten.

Blick nach Altenholz

Altenholz hat seit 1974 einen Seniorenbeirat, gehörte zu den ersten Gemeinden im Land, die das Gremium einführten. Um die Beteiligung an der Wahl zu fördern, findet diese mittlerweile parallel zur Kommunalwahl statt. Allerdings gab es 2018 für neun Plätze nur sieben Bewerber, erklärt Bürgermeister Carlo Ehrich. Und kurz darauf zog sich bereits ein noch berufstätiges Mitglied zurück: Derzeit hat das Gremium nur noch sechs Teilnehmer. Deshalb wird eine Änderung der Satzung angestrebt: Künftig soll es in solchen Fällen möglich sein, Nachrücker per Aufruf zu gewinnen.

Denn das Altenholzer Gremium ist sehr aktiv, braucht deshalb Unterstützung. Einmal im Monat tagt es zu aktuellen Thema, steht davor in einer Beratungsstunde für Anfragen zur Verfügung. Der Seniorenbeirat organisiert Ausflüge, Frühstückstreffen und Adventsnachmittage. Zudem gibt der Beirat den Seniorenpass heraus. Nicht zuletzt vertritt jeweils ein Mitglied die Belange in den Ausschüssen. „Sie legen den Finger in die Wunde und vertreten nachdrücklich die Interessen der Älteren“, sagt der Bürgermeister.

Gründung in Felm vorerst gescheitert

Auch die Gemeinde Felm wollte in diesem Jahr einen Seniorenbeirat gründen – auf Vorschlag der dortigen SPD. Schon Ende 2018 hatte die Gemeinde dazu eine Informationsveranstaltung angeboten, unter anderem mit dem Landesvorstand, erklärt Bürgermeister Friedrich Suhr ( CDU). Dabei ging es unter anderem um die Möglichkeiten und Aufgaben eines solchen Gremiums.

Interesse, aber keine Kandidaten

Zwar gab es dann auch Interesse von älteren Einwohnern an der Einführung eines Seniorenbeirats für Felm. Doch als das Gremium im Februar gegründet werden sollte, seien zwar eine ganze Reihe Besucher gekommen, erklärt der Bürgermeister: Doch keiner war letztlich bereit, mitzuarbeiten.

Derzeit, so der Bürgermeister, habe es keinen Sinn, das Thema weiter zu verfolgen: „Vielleicht in ein paar Jahren wieder.“ Man habe sich Impulse von den älteren Felmern erhofft – so, wie es auch in anderen Gemeinden der Fall sei. Die Satzung, bei deren Formulierung man sich am Vorbild Gettorf orientiert hat, bleibt dennoch bestehen: falls der Beirat irgendwann doch gewünscht wird.

