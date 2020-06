2022 endlich ein Radweg für Kaltenhof?

Dänischenhagen

Der Fahrradweg an der Gettorfer Landstraße (Landesstraße 254) aus Richtung Dehnhöft ( Altenholz) endet am Stodthager Weg. Radler müssen hier die Landesstraße queren, durch Kaltenhof und auch weiter bis zur Osdorfer Landstraße, die Sprenge und Osdorf verbindet, auf der schmalen Fahrbahn bleiben.

In Kaltenhof gilt zwar Tempo 50, außerhalb ist die Geschwindigkeit aber nicht begrenzt. Daher wird auch in dem kleinen Ortsteil meist noch viel zu schnell gefahren. Für Pendler und Schüler, die in Richtung Dehnhöft zum Radweg oder zur Kaltenhofer Allee nach Dänischenhagen radeln müssen, ist das eine Gefahr.

Landesbetrieb Straßenbau sieht keine Notwendigkeit für Radweg Kaltenhof

Für 2022 hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein die Sanierung der Fahrbahn der L254 angekündigt. Einen Radweg vom Stodthagener Weg bis zur Kreuzung Birkenmoor lehnt er aber ab. Sie besitze keine Bedeutung im landesweiten Radwegeverkehrsnetz, heißt es in der Begründung.

Eine Möglichkeit gibt es aber: Die Gemeinde zahlt selbst und kann bis zu 50 Prozent Förderung beantragen, wenn sie einen fundierten Bedarfsnachweis bringt, dass die Strecke für Radler kreisweit und für den Fremdenverkehr Bedeutung hat.

Das Amt hatte ausgerechnet, dass der gesamte 1,3 Kilometer lange Radweg-Abschnitt 1,3 Millionen Euro kosten würde und reichte der Gemeindevertretung diese Beschlussvorlage für die jüngste Sitzung am Donnerstagabend.

Gemeinde Dänischenhagen will Förderung für Radweg im Ortsteil ausloten

„Indiskutabel“, befanden die Politikerinnen und Politiker diese Summe am Donnerstag. Denn auch die Hälfte – der Gemeindeanteil – wäre noch 650.000 Euro. Zudem hatte sich herausgestellt, dass die letzten 700 Meter ohnehin zur Gemeinde Schwedeneck gehören. Ob man dort bereit wäre, für den Radweg bis Birkenmoor zu zahlen, ist noch nicht geklärt.

CDU-Fraktionschef Tim Gabrys machte den Kompromissvorschlag, Fördermöglichkeiten auszuloten und zumindest in Kaltenhof selbst einen Radweg zu bezuschussen. Einmütig stimmte die Gemeindevertretung für seine Idee.

