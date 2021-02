Die Baubranche boomt, vor allem im Bereich der Einfamilien- und Doppelhäuser. Doch wer nicht in ein eigenes Zuhause investieren kann oder möchte, hat es oft schwer, eine Wohnung zu finden. In Schwedeneck und Dänischenhagen gibt es Hoffnung, dass sich das bald ändert.

Von Kerstin von Schmidt-Phiseldeck