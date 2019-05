Sechs Zeichen gegen das Vergessen: Der Künstler Gunter Demnig hat erstmals „Stolpersteine“ in Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus in Eckernförde verlegt. Damit werden die Schicksale von fünf Männern und einer Frau in der Gewaltherrschaft der Nazis mehr als 70 Jahre nach Kriegsende greifbar.