Dänischenhagener Grundschule nominiert

Wohnraum ist gefragt. In Gettorf wird jetzt kräftig geplant und gebaut. Zwar wächst die Gemeinde nicht an den Rändern, es gibt kein Neubaugebiet. Doch viele Bauherrn schließen Lücken. Fast 100 neue Wohneinheiten dürften in den nächsten zwei Jahren fertig werden. Und mehr Gewerbefläche entsteht.