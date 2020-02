Der Wohnungsbau in Eckernförde läuft weiter auf vollen Touren. An der Rendsburger Straße ist ebenso neuer Wohnraum geplant wie in Prinzenstraße und an Ecke Domstag/Auf der Höhe. An fünf verschiedenen Standorten wachsen insgesamt knapp 70 Wohnungen heran. Wo sich in Zukunft die Baukräne drehen.