Eckernförde Rettungsschwimmer in Damp - Aktiver Wachdienst endet nach 50 Jahren Dort retten, wo andere Urlaub machen. Wolfgang (80) und Marlis (76) Wallmeier haben es 50 Jahre lang bei der DLRG getan, 46 Jahre davon in Damp. Im Ostseebad nahmen beide am Freitag Abschied vom aktiven Wachdienst.

Von Rainer Krüger

Insgesamt 50 Jahre waren Wolfgang Wallmeier (3. von rechts) und Marlis Wallmeier (Mitte) für die DLRG als Rettungsschwimmer an den Stränden in Schleswig-Holstein tätig, davon 46 Jahre in Damp. Als weiter aktive Strandwächter gratulierten ihnen Peter Breitkopf (von links) , Michael Arens, Markus Kuhlmann und Sebastian Schulte zur fälligen Ehrung und zum Ende des freiwilligen Dienstes. Quelle: Rainer Krüger