Wo sind die Strände zum Baden? Wann laufen spannende Veranstaltungen? Wo gibt es etwas Leckeres zum Essen? Diese und noch mehr Fragen können sich Smartphone-Nutzer in Damp jetzt mit einer App beantworten. Seit diesem Monat bietet die Gemeinde das Online-Angebot.

Von Rainer Krüger