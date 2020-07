Eckernförde

„Ich bin als moralische Unterstützung für meine Freundin nach Damp gereist“, sagt der Angeklagte. Der 24-Jährige hatte im August 2018 seine Partnerin an die Ostsee begleitet, die sich dort einer Reha unterzogen hat. Nach dem Verlust eines Beines sei sie physisch und psychisch stark angeschlagen gewesen.

„Als sie die Nachricht bekam, dass die Therapie verlängert werden muss, wollte ich bei ihr bleiben“, sagt er. Auf einem Campingplatz in der Nähe eingemietet, bat er um Verlängerung. „Entgegen der vorherigen Absprache hat der Betreiber jedoch sofort Geld gefordert“, so der in dunklem Hemd und Anzughose gekleidete Mann vor Gericht. An die genaue Summe könne er sich nicht mehr erinnern, lediglich 200 Euro stehen im Raum.

Angeklagter überfällt Frauen mit vorgehaltenem Messer in Damp

„Ich war verzweifelt, habe die Kontrolle verloren“, sagt er weiter. Da habe er den Entschluss gefasst, sich das Geld durch einen Überfall auf Passanten zu beschaffen. Und das, obwohl er vermutlich nur seine Freundin oder die Eltern um Unterstützung hätte bitten müssen, wie er selbst sagt.

Nach einem weiteren Anruf der Freundin, der der Rollstuhl drohen soll, ging der Angeklagte den Ausführungen der Staatsanwaltschaft zufolge auf zwei Frauen zu, bedrohte sie mit einem Schweizer Taschenmesser, dessen Klinge zunächst noch eingeklappt war. Eine soll entgegnet haben: „Du spinnst wohl.“ Die schroffe Reaktion und das Hinzukommen eines Mannes veranlassten ihn zum Abhauen.

Täter hat sich bei seinen Opfern entschuldigt

Die Schilderung des Täters weicht leicht ab, er sagt: „Ich kann Gewalt nicht mitansehen, war erschüttert über mein Verhalten, bin geflüchtet und habe mich später selbst gestellt.“ Außerdem habe er sich bei den Frauen inzwischen in einem Brief entschuldigt.

Dennoch fordert die Staatsanwaltschaft für den versuchten Raub in einem minder schweren Fall eine Freiheitsstraße von eineinhalb Jahren, die aber zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Sie könnte für den Lehramtsstudenten der Chemie und Theologie jedoch den weiter angestrebten Eintritt in den Staatsdienst verhindern.

Gutachten bestätigt seine Schuldfähigkeit

In seiner Einlassung spricht der Angeklagte selbst von einer aufbrausenden Art, einem Kontrollzwang. Vor Gericht verhält er sich jedoch geradezu devot. „Ich befinde mich in Therapie, um zu verhindern, das so etwas wieder passiert.“ Ein psychologisches Gutachten bestätigt die Auffälligkeiten des jungen Mannes, sieht aber keine Schuldunfähigkeit.

Der Verteidiger betont in seinem Plädoyer noch einmal die aus seiner Sicht geringe Schuld seines Mandanten, verweist auf die Möglichkeit hin, die Mindeststrafe in besonderen Fällen weiter reduzieren zu können.

Karriere im Staatsdienst ist fraglich

Das Schöffengericht folgt den Ausführungen nur zum Teil, verurteilt den Freiburger schließlich zu einer Haftstrafe von einem Jahr, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Außerdem muss er sich regelmäßig bei einem Bewährungshelfer melden und darf seine Psychotherapie nur mit Zustimmung des Gerichts beenden.

„Einen strafbefreienden Rücktritt von der Tat sehen wir nicht“, sagt der Vorsitzende Richter Holger Tiedemann. Außerdem sei es nicht Aufgabe des Gerichts, Karrieremöglichkeiten im Staatsdienst zu erhalten. Der Angeklagte hat jedoch noch die Möglichkeit, Rechtsmittel gegen das Urteil aus Eckernförde einzulegen.

