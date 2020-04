Einfach mal anhalten

Damp

Die Mitfahrbank steht vor dem Feuerwehrhaus im Ortsteil Vogelsang-Grünholz. Vom Haltepunkt an der Landesstraße 26 aus können Sitzende wie beim Trampen in die Fahrtrichtungen Eckernförde, Kappeln, Ostseebad Damp und Sieseby mitgenommen werden. Es handelt sich um eine so genannten Gabionenbank, bei der die Sitzfläche auf einer Steinkorbkonstruktion ruht.

Ganz fertig ist das Ensemble damit noch nicht. „Wir stellen noch ein Hinweisschild und eine Schutzhütte auf“, so Feyock. Insgesamt investiert die Gemeinde 4000 Euro ins Projekt. Weitere Mitfahrbänke in Schwansen stehen in Kosel und Loose.

