Strandkorb-Geschenk an die Eckernförder

"Wir haben lange überlegt, wie wir es mit den Strandkörben machen", sagt Stefan Borgmann, Chef der Eckernförder Touristik- und Marketing GmbH (ETMG). "Der übliche Tages- und der Dauertourismus sind nicht erlaubt.

Es dürfte aber kein Problem sein, wenn sich in Strandkörben, die weit voneinander aufgestellt sind, Einzelpersonen, ein Paar oder eine kleine Familie erholt, die nicht erst anreisen müssen."

230 der 480 Körbe am Eckernförder Strand, die zur Zeit alle noch nicht stehen, sind längst an Saisonmieter vergeben. Für diese Dauermiete gibt es eine extrem lange Warteliste. Diese Körbe sind nicht nur an Eckernförder Bürger, sondern auch Mieter aus der Region vergeben. Dies Verfahren ist abgeschlossen. Die Betroffenen wussten bisher nicht, ob sie ihre Sitze überhaupt beziehen dürfen.

Wer schnell ist, hat Chance auf einen Strandkorb nur für Eckernförder

"Wir haben uns entschlossen, bis Ende April wirklich alle Körbe aufzustellen", berichtet Borgmann, der Freitag grünes Licht für die Entscheidung vom Aufsichtsrat bekam. "Damit kein steter Wechsel stattfindet und wirklich nur die, die keine Anreise haben, auf Abstand ein paar Stunden am Strand verbringen, haben Eckernförder Bürger den Heimvorteil."

Ab sofort kann man sich um einen Korb bewerben. Die heimischen Mieter müssen nachweisen, dass sie in Eckernförde wohnen und schließen einen Mietvertrag für die Monate Mai und Juni zum Paktpreis von 120 Euro.

Reservieren kann man nicht. Wer sich bewirbt und den Zuschlag erhält, ist automatisch Mieter. Dabei geht es nach dem Windhundprinzip: Wer seine Email schnell abschickt oder anruft, steht oben auf der Liste.

So bekommen Eckernförder einen Strandkorb

So kommen Eckernförder an einen Strandkorb: Wählen Sie die Zentralnummer der ETMG, Tel. 04351/71790, oder schreiben Sie an info@ostseebad-eckernfoerde.de. Die Schlüssel holt man am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. April, ab 9 Uhr am Tourist-Infopunkt an der Willers-Jessen-Schule ab.

Auswärtige und Tagesgäste in Eckernförde gehen leer aus

Borgmann: "Auswärtige haben keine Chance. Wenn Körbe übrig bleiben, können nur noch Bürger aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Stadt drankommen." Auch Party feiern am Strandkorb, Treffen mit Freunden und mehr sind hier wie auch im übrigen Land untersagt. Wer in einem Haushalt lebt (Vater, Mutter, Kind) und Lebenspartner dürfen gemeinsam in der Sonne sitzen.

Strande und Schwedeneck könnten die Corona-Regelung übernehmen

Normalerweise stehen die Strandkörbe in Eckernförde zu Ostern. Jetzt wird es Ende April. "Daher verlängern wir die Saison im Spätsommer um zwei Wochen", verspricht der Touristikchef. Ob die 250 glücklichen Sondermieter ihre Körbe im Juli wieder abgeben müssen, bleibt abzuwarten. Das hängt von weiteren landesweiten Bestimmungen in Sachen Tourismus ab.

Borgmann hat das Vorgehen in Sachen Strandkorb mit den Urlaubsgemeinden der Region Eckernförder Bucht abgestimmt. Ob Schwedeneck und Strande ähnlich vorgingen, werde sich kurzfristig zeigen, sagt er.

