Wachwechsel beim 1. U-Boot-Geschwader in Eckernförde. Am Dienstag, 29. September, übergibt Fregattenkapitän Timo Cordes (44) das Kommando an seinen Nachfolger, Fregattenkapitän Frédéric Strauch (43). Cordes wechselt nach Berlin ins Verteidigungsministerium.