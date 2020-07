Das Künstlerhaus in der Ottestraße 1 in Eckernförde feiert sein 25-jähriges Bestehen. Rund 200 Stipendiaten der Bildenden Kunst, Literatur und Komposition haben für jeweils einige Monate in den Ateliers gearbeitet. Zum Jubiläum gibt es eine Ausstellung aus kreativen Geburtstags-Grüßen.