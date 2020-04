Kaiserwetter trifft auf Lagerkoller - viele Menschen in der Region fragen sich, wie sie sich verhalten sollen, wenn andere Bürger sich nicht an die Corona-Kontaktsperre oder an Quarantäne-Anordnungen halten. Die Kreis-Ordnungsbehörde versichert, Hinweisen aus der Bevölkerung sensibel nachzugehen.