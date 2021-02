Langeweile wegen Corona? Muss nicht sein. "Das Haus" in Eckernförde kann nämlich zaubern: Jeff de Fire, Profi-Magier aus Kiel, bringt die Fans der Jugend-, Kultur- und Medienwerkstatt am Sonabend im Netz auf Trab. Und für Partystimmung in der Faschingswoche sorgt das "Haus"-Team jeden Tag online.