Ob Hausaufgaben, Spiele oder Basteleien – die Kinder kommen hier auf ihre Kosten. Lange Jahre war die Welt in der Betreuten Grundschule in Schwedeneck in Ordnung. Nun sind die Anmeldezahlen rückläufig, die Gemeinde bekommt das Defizit nicht in den Griff. Daher sollen die Gebühren steigen.